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  • Yol Arkadaşım 2 konusu nedir? Yol Arkadaşım 2 oyuncuları kimlerdir?
08 Ekim 2020 Perşembe 15:01 | Son Güncelleme:

Yol Arkadaşım 2 konusu nedir? Yol Arkadaşım 2 oyuncuları kimlerdir?

Yol Arkadaşım 2 konusu nedir" Yol Arkadaşım 2 oyuncuları kimlerdir"

Yol Arkadaşım 2 bu akşam Star TV ekranlarında olacak. Saat 20.00'da başlayacak olan filmin yönetmen koltuğunda Bedran Güzel oturuyor. Yol Arkadaşım 2 oyuncuları arasında İbrahim Büyükak, Ezgi Eyüboğlu ve Oğuzhan Koç yer alıyor. Film 2018 yılında vizyona girmişti.

Yol Arkadaşım 2 bu akşam saat 20.00'da Star TV'de yayınlanacak. İlk kez 2018 yılında vizyona girmiş olan filmin yönetmenliğini Bedran Güzel üstleniyor. Yol Arkadaşım oyuncuları arasında Oğuzhan Koç, İbrahim Büyükak, Ezgi Eyüboğlu bulunuyor.

YOL ARKADAŞIM 2 KONUSU NEDİR?

Ayvalık'a yaptıkları yolculukta dost olan ve binbir badirenin ardından "Yol arkadaşlığı" kavramının hakkını veren Şeref ve Onur ikilisi, son 1 yılda daha da kenetlenmiştir. İkili son 1 yıl içinde iş arkadaşı olmanın yanı sıra ev arkadaşlığı da yapmaya başlamıştır. Karakterleri birbirine tamamen zıt olan bu iki adamın paylaştığı iki alanda da dertler ve aksilikler bitmez. Şeref'in işi, müzik kariyerine atılmaya çalışan Onur'un menajerliğini yapmaktır. Ancak bu konuda oldukça yeteneksizdir. Sıkıntılara dayanamayan Onur, sevmediği eski işi ilaç mümessilliğine geri dönmeye karar verince, Şeref alelacele ona bol sürprizli bir turne ayarlar. İkilinin bu turne yolculuğu da aşk, macera ve aksiliklerle dolu geçecektir.

YOL ARKADAŞIM 2 OYUNCULARI

  1. İbrahim Büyükak
  2. Oğuzhan Koç
  3. Ezgi Eyüboğlu
  4. Bahar Şahin
  5. Olgun Toker
  6. Dilber Ay
  7. Aycan Koptur
  8. Kadir Polatçı
  9. Kıvanç Baran Arslan
  10. Tamer Levent
  11. Ülkü Duru

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