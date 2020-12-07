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  • Yok böyle aşk! Gökberk Demirci'nin sevgilisi Özge Yağız'a yorumu sosyal medyayı salladı
07 Aralık 2020 Pazartesi 12:51 | Son Güncelleme:

Yok böyle aşk! Gökberk Demirci'nin sevgilisi Özge Yağız'a yorumu sosyal medyayı salladı

Yok böyle aşk! Gökberk Demirci'nin sevgilisi Özge Yağız'a yorumu sosyal medyayı salladı

Yemin dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Gökberk Demirci ve Özge Yağız, ilişkilerini doludizgin yaşamaya devam ediyor. İkili, sevgilerini gözler önüne sermekten çekinmiyor, her paylaşımlarına romantik yorumlarda bulunuyor.

Özge Yağız, Instagram hesabından yeni bir fotoğrafını paylaştı. Yağız'ın "Sol Yanım" dizisinin setinden paylaştığı kareye 300 bine yakın beğeni geldi. Yağız'ın paylaşımına sevgilisi Gökberk Demirci de kayıtsız kalamadı.

'EN GÜZEL, HEP GÜZEL...'

Yemin dizisinde Emir karakterine hayat veren Demirci, meslektaşı olan sevgilisi Özge Yağız'ın fotoğrafına, "En güzel, hep güzel..." mesajını not düştü. Yakışıklı oyuncunun sevgilisine yaptığı yoruma da binlerce beğeni geldi.

İLİŞKİLERİNİ GİZLEMİYORLAR

Öte yandan ikilinin dizi aşkı gerçek olmuş, Yemin'deki Emir ve Reyhan gibi ilişki sürdürmeye başlamışlardı. Ancak Özge Yağız, yeni sezonda Yemin'deki rolünden ayrılmıştı. Sol Yanım dizisine transfer olan Özge Yağız, hayranlarının tepkisini çekmişti. Yağız, şimdilerde rol aldığı yeni dizisinin setinden bol bol fotoğraf paylaşmaya devam ediyor...

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