Yok böyle alışveriş! Bülent Ersoy'un aldıkları taksiye sığmadı

Usta sanatçıya aldığı ürünleri taşıması için yardım eden personeller, poşetleri taksiye sığdıramadı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesini takan Diva, yaklaşık 6 saat kaldığı AVM’den taksiyle gelip taksiyle ayrıldı.

40 MİLYON TL!

Muğla'nın Bodrum ilçesinden, toplam 40 milyon TL'ye iki süper lüks villa satın alan usta sanatçı, geçtiğimzi günlerde villaların tapu işlemleri için Bodrum'a gelmişti.

"BEN FİYAT KONUŞMAM"

Daha önce basında villaların fiyatları ile ilgili çıkan haberlerin abartılı olduğuna dikkat çeken Bülent Ersoy, "Zaten rakamları biliyorsunuz. Ben fiyat konuşmam, buna gerek yok, beğendim ve iki villa aldım" ifadelerini kullanmıştı.

Arkadaşları ile bir restoranda yemek yiyen Diva, normalde koronavirüs salgını nedeniyle pek dışarı çıkmadığını söyledi; "Koronavirüs ile ilgili herkes bir açıklama yapıyor. Benim bir şey söylemem abesle iştigal olur. Virüsle ilgili bilirkişiler açıklama yapıyor, ben de layıkıyla uygulama çalışıyorum."