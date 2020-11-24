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  • Yok böyle alışveriş! Bülent Ersoy'un aldıkları taksiye sığmadı
24 Kasım 2020 Salı 17:03 | Son Güncelleme:

Yok böyle alışveriş! Bülent Ersoy'un aldıkları taksiye sığmadı

Yok böyle alışveriş! Bülent Ersoy'un aldıkları taksiye sığmadı

Bülent Ersoy, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Hem kışlık, hem de evi için alışveriş yaptığını söyleyen Diva, "Böyle sık alışveriş yapmıyorum. Çıktığım zaman da tam yapıyorum" dedi.

Usta sanatçıya aldığı ürünleri taşıması için yardım eden personeller, poşetleri taksiye sığdıramadı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesini takan Diva, yaklaşık 6 saat kaldığı AVM’den taksiyle gelip taksiyle ayrıldı.

40 MİLYON TL!

Muğla'nın Bodrum ilçesinden, toplam 40 milyon TL'ye iki süper lüks villa satın alan usta sanatçı, geçtiğimzi günlerde villaların tapu işlemleri için Bodrum'a gelmişti.

"BEN FİYAT KONUŞMAM"

Daha önce basında villaların fiyatları ile ilgili çıkan haberlerin abartılı olduğuna dikkat çeken Bülent Ersoy, "Zaten rakamları biliyorsunuz. Ben fiyat konuşmam, buna gerek yok, beğendim ve iki villa aldım" ifadelerini kullanmıştı.

Arkadaşları ile bir restoranda yemek yiyen Diva, normalde koronavirüs salgını nedeniyle pek dışarı çıkmadığını söyledi; "Koronavirüs ile ilgili herkes bir açıklama yapıyor. Benim bir şey söylemem abesle iştigal olur. Virüsle ilgili bilirkişiler açıklama yapıyor, ben de layıkıyla uygulama çalışıyorum."

Editör: <a href='mailto:eda.cabul@turkmedya.com.tr'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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