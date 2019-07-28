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  3. Yok artık Şeyma Subaşı! İmza günü istekleri pes dedirtti

Yok artık Şeyma Subaşı! İmza günü istekleri pes dedirtti

Yok artık Şeyma Subaşı! İmza günü istekleri pes dedirtti

Şeyma Subaşı'nın yeni çıkardığı 'Sadece Şeyma' adlı kitabının imza günü için bir AVM'de düzenlenen etkinlikte, istekleriyle pes dedirtti. Acun Ilıcalı'dan boşanarak İtalyan DJ Guido Senia aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı AVM'lerden şu taleplerde bulundu...

Şeyma Subaşı, bir AVM'de geçtiğimiz ay çıkan 'Sadece Şeyma' adlı kitabının imza gününü gerçekleştirmişti. Subaşı'nın imza günü için istekleri pes dedirtti.

"40 BİN TL BÜTÇE, VIP ARAÇ"

Acun Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra gündeme yaptığı paylaşımlarla gelmeye devam eden Şeyma Subaşı son dönemlerde kitabıyla konuşuluyor. Şeyma Subaşı geçtiğimiz gün ilk kez imza günü yapmıştı.

Gerçekleşen imza gününde sevenleriyle bir araya gelen bol bol imza dağıtan ve fotoğraf çektiren Şeyma Subaşı, Instagram hesabından imza gününe dair çok sayıda fotoğraf da paylaşmıştı. İmza gününün ardından ortaya atılan iddialar ise okuyan herkesi şaşırtacak cinsten oldu.

Magazin kulislerinde dolaşan iddialara göre Şeyma Subaşı benzer etkinlikler düzenlemek isteyen AVM'lerden şu taleplerde bulundu: "40 bin TL bütçe, VIP araçla ulaşım, kulis." Şeyma Subaşı'nın bir isteği de etkinliğin sadece 1 saat sürmesi oldu.

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