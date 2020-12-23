Yok artık Kenan İmirzalıoğlu! Saç mı ektirdi?

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun saç ektirdiği iddia edildi. Kim Milyoner Olmak İster yarışma programının sunucusu Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili ortaya atılan iddia herkesi şaşırttı. Oynadığı dizilerle izleyicinin gönlüne taht kuran İmirzalıoğlu Levent’te bir saç ekim merkezine gitti ve saç ekimi için 15 bin TL ödedi.



46 yaşındaki İmirzalıoğlu yaptırdığı işlemin ardından 1 hafta boyunca hiç evden dışarı çıkmadı. 2016 yılında Sinem Kobal ile dünya evine giren İmirzalıoğlu geçtiğimiz ekim ayında kızları Lalin’i kucaklarına almıştı.