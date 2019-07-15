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Yok artık Enes Batur!

Yok artık Enes Batur!

21 yaşındaki genç fenomen Enes Batur rekor kırmaya devam ediyor. Türkiye'de en büyük Youtube hesabının sahibi Enes Batur'un takipçi sayısı hızla artıyor.

Youtube'da abone sayısı 11 milyona yaklaşan Enes Batur'un videoları ise yaklaşık 5 milyar görüntülenme aldı. Reynmen'in şarkısının izlenme sayılarının tartışıldığı bu günlerde Enes Batur'un başarısı büyük takdir topladı. 

2017'de düzenlenen 44. Altın Kelebek Ödülleri'nde ilk kez dağıtılan En İyi YouTuber/Instagrammer Ödülü Enes Batur'a verilmiş daha sonra geri alınmıştı.

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