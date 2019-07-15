Yok artık Enes Batur!

Youtube'da abone sayısı 11 milyona yaklaşan Enes Batur'un videoları ise yaklaşık 5 milyar görüntülenme aldı. Reynmen'in şarkısının izlenme sayılarının tartışıldığı bu günlerde Enes Batur'un başarısı büyük takdir topladı.

2017'de düzenlenen 44. Altın Kelebek Ödülleri'nde ilk kez dağıtılan En İyi YouTuber/Instagrammer Ödülü Enes Batur'a verilmiş daha sonra geri alınmıştı.