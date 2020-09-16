Yoğun bakıma alınan Ekrem Gökkaya kimdir? Oyuncu Ekrem Gökkaya kaç yaşında, filmleri nelerdir?

Yeşilçam'ın başarılı oyuncularından Ekrem Gökkaya böbrek yetmezliği sebebiyle yoğun bakıma alındı. Ünlü oyuncunun eşi Alev Gökkaya üzücü haberi sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Toplamda 200 civarında sinema ve TV filminde yer alan Ekrem Gökkaya Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinde Koltuk Belası'nda da rol almıştı.

EKREM GÖKKAYA KİMDİR?

Ekrem Gökkaya 5 Şubat 1934 tarihinde Konya'da doğmuştur. Babasının memuriyeti dolayısıyla burada dünyaya gelen Gökkaya, abisi Muammer ve ablası Kamuran’la birlikte üç kardeştir.

Orta okulun yarısından sonra ailenin İstanbul’a göçü nedeniyle eğitimine Üsküdar Paşakapı Orta Okulu, İstanbul Erkek Lisesi ve Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’ne devam edip, altı yıl sürecek memuriyet hayatına başladı.

Liseye devam ederken abisi doktor Muammer Gökkaya bir trafik kazasında vefat etti. Bu durum onda bir boşluk yaratmış toparlanması hayli zaman almıştır. Lise yıllarında bir çok tiyatro oyununda sahne aldı ama asıl hayalinin siyasal bilgileri bitirip iyi bir hariciyeci olmak olduğunu söyleyen Ekrem Gökkaya, memuriyeti devam ederken 1959 yapımı Muzaffer Arslan‘ın rejisörlüğünde Ömrüm Böyle Geçti isimli bir filmde Göksel Arsoy, Kenan Pars ve Öztürk Serengil gibi oyuncularla ilk film denemesini yapmıştır. Fakat memur olduğu için jenerikte ve afişte adını yazmadılar.

Sinemaya, 1992 yılında Kemal Sunal ile oynadığı Koltuk Belası isimli filme kadar 200 civarı sinema ve TV filminde oyuncu, prodüksiyon müdürü ve yapım yönetmeni olarak emek verdi.

Cem Film ve Cumhur Film'de yapım yönetmenliği yaptı. Kemal Sunal Arzu Film’den başka firmayla çalışmazken ona kontrat yapan kişi Ekrem Gökkaya’dır. 47 yaşında evlenen sanatçı sinemadan uzaklaştıktan sonra eşinin memleketi Bartın‘a yerleşmiştir.

EKREM GÖKKAYA FİLMLERİ

Ekrem Gökkaya'nın unutulmaz filmlerinden bazıları şunlardır: