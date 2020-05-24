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  3. Yine Pınar Altuğ yine çirkin yorumlar!
24 Mayıs 2020 Pazar 10:53 | Son Güncelleme:

Yine Pınar Altuğ yine çirkin yorumlar!

Yine Pınar Altuğ yine çirkin yorumlar!

Pınar Altuğ,'un takipçileriyle yaşadığı gerilimler bitmiyor. Her fotoğrafının altına kötü yorumlar alan Altuğ'un yine son paylaşımına çirkin mesajlar yazıldı.

Sosyal medyada olumsuz yorumlara maruz kalan isimlerin başında gelen Pınar Altuğ, hayattaki kırmızı çizgisinin eşi ve kızı olduğunu söyleyip, “Kızım ve eşim hayattaki en değerli iki varlık, onlar can parçalarım. Onlara uzanan dili koparırım” diyerek takipçilerini uyarmıştı.

Instagram hesabından yeni bir fotoğrafını "Tam 2 ayın sonunda kuaförüne kavuşup röflesini yaptırmış mutlu Pınar" notunu düşen Pınar Altuğ'a bir takipçisi "Kuaför çıkışı, bir de estetikçiye gitsen iyi olurdu. Ne o buruş buruşsun" diye yazdı.

Olumsuz yorum yapanlara diğer takipçileri ise tepki gösterdi.


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