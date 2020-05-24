Yine Pınar Altuğ yine çirkin yorumlar!

Sosyal medyada olumsuz yorumlara maruz kalan isimlerin başında gelen Pınar Altuğ, hayattaki kırmızı çizgisinin eşi ve kızı olduğunu söyleyip, “Kızım ve eşim hayattaki en değerli iki varlık, onlar can parçalarım. Onlara uzanan dili koparırım” diyerek takipçilerini uyarmıştı.

Instagram hesabından yeni bir fotoğrafını "Tam 2 ayın sonunda kuaförüne kavuşup röflesini yaptırmış mutlu Pınar" notunu düşen Pınar Altuğ'a bir takipçisi "Kuaför çıkışı, bir de estetikçiye gitsen iyi olurdu. Ne o buruş buruşsun" diye yazdı.

Olumsuz yorum yapanlara diğer takipçileri ise tepki gösterdi.