Yine açık kapak ihmali

Konya’nın Çumra İlçesi’nde önceki akşam Üçhüyük Mahallesi’ndeki evlerinin bahçesinde oyun oynayan 2 yaşındaki Mehmet Ali Yarar, komşuları Cengiz K.’nin bahçesine geçti.

KOMŞU İHMALİ ÖLDÜRDÜ

Küçük çocuk bu sırada kapağı açık olan 2 metre derinliğindeki fosseptiğe düştü. Yarar Ailesi çocuklarının kendi bahçelerinde olmadığını fark ederek çevrede arama yaptı. Arama sonucunda minik Mehmet Ali, komşularının fosseptiğinde bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası çocuğun öldüğünü tespit etti. İtfaiye ekipleri tarafından Mehmet Ali’nin cansız bedeni fosseptikten çıkarılarak Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.