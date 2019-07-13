Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7234
  • 6,4662
  • 258.41
  • 97098.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Yine açık kapak ihmali

Yine açık kapak ihmali

Yine açık kapak ihmali

Konya’da bahçede oynadığı sırada kapağı açık olan fosseptik  çukuruna düşen 5 yaşındaki Mehmet Ali hayatını kaybetti.

Konya’nın Çumra İlçesi’nde önceki akşam Üçhüyük Mahallesi’ndeki evlerinin bahçesinde oyun oynayan 2 yaşındaki Mehmet Ali Yarar, komşuları Cengiz K.’nin bahçesine geçti.

KOMŞU İHMALİ ÖLDÜRDÜ

Küçük çocuk bu sırada kapağı açık olan 2 metre derinliğindeki fosseptiğe düştü. Yarar Ailesi çocuklarının kendi bahçelerinde olmadığını fark ederek çevrede arama yaptı. Arama sonucunda minik Mehmet Ali, komşularının fosseptiğinde bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası çocuğun öldüğünü tespit etti. İtfaiye ekipleri tarafından Mehmet Ali’nin cansız bedeni fosseptikten çıkarılarak Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Yurt dışında evlenecek
Aleyna Tilki'nin kardeşi de oyuncu oluyor
İmparator tavla oynadı
İclal Aydın ve Efe Kubilay çiftinden üzücü haber!
Acun Ilıcalı'dan flaş Cansu Dere açıklaması

İşte Çin´in Yerli Buzkıran Gemisi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Son dakika haberi: S-400'ler Ankara'da! Art arda geliyorlar

Doğu Anadolu'nun kırmızı periler diyarı