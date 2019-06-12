Yılmaz Morgül'ün 'Dünya starıyım' dediği poz olay oldu

Konserlerinden ve yeni şarkısından bahseden Yılmaz Morgül, Hollywood'da çevre ödülüne layık görüldüğünü söyleyerek "Ben dünya starıyım." dedi. Morgül, "Bayram konserlerim bitti. İstanbul'a geri döndüm. Şimdi söz ve müziğinin Sezen Aksu'ya ait olduğu şarkının klibini çekeceğiz. Bununla birlikte yaz konserlerimiz devam edecek.” dedi.

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