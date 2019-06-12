12 Haziran 2019 Çarşamba 08:36 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 09:15
Yılmaz Morgül'ün 'Dünya starıyım' dediği poz olay oldu
Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezinde kameralara yakalandı. Arkadaşı ile sohbet ederek mağazaları gezen sanatçı, çıkışta magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı.
Konserlerinden ve yeni şarkısından bahseden Yılmaz Morgül, Hollywood'da çevre ödülüne layık görüldüğünü söyleyerek "Ben dünya starıyım." dedi. Morgül, "Bayram konserlerim bitti. İstanbul'a geri döndüm. Şimdi söz ve müziğinin Sezen Aksu'ya ait olduğu şarkının klibini çekeceğiz. Bununla birlikte yaz konserlerimiz devam edecek.” dedi.
(Magazin Burada)