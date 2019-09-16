Yılmaz Morgül'den olay açıklama: Ronaldo beni taklit ediyor

Yılmaz Morgül, pilot sevgilisi tarafından doğum gününde kendisine 600 bin TL’lik lüks bir araç hediye edilen Ece Seçkin'i ağır ifadelerle eleştirildi. Morgül, "2 bin TL ile yaşamaya çalışan insanların olduğu ülkemizde 600 bin TL’lik doğum günü hediyesiyle övünen Ece Seçkin, havan kime, konser biletini satın alan hayranlarına mı yoksa 2 bin TL asgari ücret alan vatandaşlarımıza mı?" dedi. Ayrıca şarkıcı, Ece Seçkin’i sanatçılıktan uzak olmakla niteledi.

'RONALDO BENİ KISKANIYOR'

Öte yandan Yılmaz Morgül, sosyal medyadan sürekli mesajlar aldığını belirterek "Takipçilerimden sürekli mesajlar alıyorum. 'Ronaldo seni taklit ediyor' diyorlar ve 'Ne zaman bir araya geleceksiniz?' sorusunu soruyorlar. Hatta 'Ne zaman birlikte top sektireceksiniz?' yazıyorlar. Ronaldo her gün Yılmaz Morgül'e doğru evrileşiyor. Benim imajımı taklit ediyor. Benim vücudum ondan daha iyi. Boyum 1.84, Ronaldo benden kısa" dedi. Morgül'ün bu sözleri sosyal medyada yankı uyandırdı.