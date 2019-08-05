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  3. Yılmaz Morgül meydan okudu: En iyi vücut bende

Yılmaz Morgül meydan okudu: En iyi vücut bende

Yılmaz Morgül meydan okudu: En iyi vücut bende

“Sanat dünyasında en iyi vücut bende” iddiasındaki Yılmaz Morgül, form sırrını açıkladı. Morgül, “Sağlıklı yiyecekler, düzenli egzersiz ve insan detoksu yapıyorum.” dedi.

Morgül kanseri yendikten sonra kendisini daha çok sevmeye başladığını da sözlerine ekledi:

“O hastalığı atlattıktan sonra kendimi daha çok sevmeye, kendime daha çok değer vermeye başladım. Beni üzen herkesi insan detoksu yaparak hayatımdan çıkardım. Terapi ve dualarla yaşımı 21’e sabitledim. Mottom iyilik yap, dua al.”

Beni üzen herkesi insan detoksu yaparak hayatımdan çıkardım. Terapi ve dualarla yaşımı 21’e sabitledim. Mottom iyilik yap, dua al."

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