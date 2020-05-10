Yılmaz Morgül kaç yaşında? Yılmaz Morgül kimdir nereli? Hayatı ve hakkında bilinmeyenler sizlerle…

Yılmaz Morgül kaç yaşında? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Yılmaz Morgül Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen’le 2. sayfa programına konuk oldu. Evinden canlı bağlantıyla programa katılan Yılmaz Morgül’ün hayatı ise merak konusu oldu. Yılmaz Morgül kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı haberimizde…

YILMAZ MORGÜL KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Yılmaz Morgül aslen İstanbullu ve 1964 doğumludur. 7 yaşında babasını kaybeden Yılmaz Morgül, küçük yaşlarda müzik ile ilgilenmeye başladı.

Yılmaz Morgül 14 Ocak 1964 tarihinde İstanbul‘un Beykoz ilçesinde yedi çocuklu bir ailenin altıncı çocuğu olarak dünyaya geldi. Babaannesinin ud çalıp söylemesi ve babası İbrahim Bey'in usta bir tulum müzisyeni olması nedeniyle müzikle iç içe büyüdü. 7 yaşındayken babası öldü.

İlk, orta ve lise öğrenimi boyunca müsamerelerde şarkılar söyledi, korolarda yer aldı, tiyatro oyunlarında roller üstlendi. On bir yaşına geldiğinde Yurdaer Doğulu Müzik Merkezinde müzik eğitimine başladı.

Yılmaz Morgül, İshakağa İlkokulu, Ziya Ünsel Ortaokulu, Ferit İnal Lisesi, Kadıköy Belediye Konservatuarı'nda okudu.

Yılmaz Morgül, bugüne kadar Üsküdar, Kalamış, Beşiktaş, Kadıköy ve Bakırköy Musikî Cemiyetleri'nden dersler alarak kendini hazırladı.

1988 yılında ilk olarak Adana‘da Divan Otel'inde assolist olarak sahneye çıktı. “Elveda İstanbul” adındaki ilk albümünü 1995 yılında çıkaran Morgül 1996 yılında çıkardığı ikinci albümünde Orhan Gencebay‘ın “Dertler Benim Olsun”, Cengizhan Altuntaş ve Mehmet Ilgın‘ın “Ağlama Değmez Hayat”ını kendi tarzıyla yeniden seslendirdi. Zeki Müren‘in unutulmaz filmlerinden biri olan “Bahçevan”ın aynı isimli şarkısını yeniden okudu.

1994 yılında “Elveda İstanbul” şarkısıyla şöhret kazanan Morgül “Gökkuşağı” adında Türkiye'yi tanıtan programı sundu.

1997 yılında çıkardığı Üçüncü albümü “Masum Yalanlar”da çıkış parçası, “Her Kuşun Eti Yenmez” isimli Serdar Ortaç şarkısı oldu.

Avustralya‘nın Brisbeyn şehrinde 1997 yılında 32 ülkenin katıldığı Güney Pasifik Şarkı Yarışmasına “Uluslararası Star” olarak katılıp “En İyi Yorumcu” ödülü aldı.

Levent Kırca – Oya Başar ile “Olacak O Kadar TV”de bir yıl çalıştıktan sonra Olay TV'de “Yılmaz Morgül Şov” isimli bir program yaptı.

Yılmaz Morgül cilt kanserine yakalandı ve yedi yıl boyunca Amerika'da tedavi gördü.