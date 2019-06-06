Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi Belçim Bilgin Selim Can Çelik ile yeni bir aşka yelken açtı

Usta oyuncu Yılmaz Erdoğan ile kendisi gibi oyuncu olan Belçim Bilgin, 12 sene süren evliliklerini geçtiğimiz yıl dostça bitirmişti. Yılmaz Erdoğan ile eşi Belçim Bilgin, 2 yıldır farklı ülkelerde yaşıyordu. Belçim Bilgin, oğlu Rodin ile Londra'da, Yılmaz Erdoğan ise Köyceğiz'de yaşamını sürdürüyordu.

İŞTE YENİ AŞKI!

Yılmaz Erdoğan ile 6 ay önce sürpriz bir şekilde boşanan Belçim Bilgin, yeni bir aşka yelken açtı. Gönlünü Selim Can Çelik’e kaptıran Belçim Bilgin, sevgilisiyle pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Roma'da tatil yapan ikilinin pozlarına çok sayıda yorum ve beğeni yağdı.