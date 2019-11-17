Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7449
  • 6,3531
  • 271.886
  • 105380
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. İşte Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi Belçim Bilgin'in yeni aşkı

İşte Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi Belçim Bilgin'in yeni aşkı

İşte Yılmaz Erdoğan'ın eski eşi Belçim Bilgin'in yeni aşkı

Yılmaz Erdoğan’la evliliği geçen sene sona eren Belçim Bilgin'in bir süredir yapımcı Alfredo Di Blasio ile aşk yaşadığı ortaya çıktı

Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre, geçen yıl Yılmaz Erdoğan’la 12 yıllık evliliğini sonlandıran Belçim Bilgin yeni erkek arkadaşıyla Los Angeles’ta ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, bu yıl 2’ncisi düzenlenen Hollywood Türk Filmleri Festivali’ne yazılım dünyasında danışmanlık yapan yeni sevgilisi Alfredo Di Blasio’yla katıldı. Yarı İtalyan yarı Kanadalı olan ve Kanada’da yaşayan Di Blasio, daha önce ünlü Amerikalı oyuncu Lana Parrilla ile evlenmişti. Çiftin 4 yıllık evlilikleri 2018’de sona ermişti. Bilgin ve Di Blasio’nun aşklarının ise kısa süre önce başladığı öğrenildi. Alfred Di Basio’nun önceki evliliğinden üç oğlu bulunuyor. 


İşte Belçim Bilgin'in yeni aşkı
Sessizliğinin nedeni ortaya çıktı
Yıldız Kenter'den üzen haber
Arı korkusunu 'Kovan'la yendi 
Hem şarkıcı hem oyuncu hem yazar
<p>Prof. Dr. İsmail Demir, CNN Türk´te katıldığı programda ilk kez yapay zekalı İHA´lara ait görüntü

Türkiye´nin Yapay Zekalı İHA´ları İlk Kez Görüntülendi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dünyanın en sağlıklı şehirleri arasına Türkiye'den 5 yer!

Trabzon'da bir aracın yakıt deposunda 100 kilo 650 gram kaçak bal ele geçirildi