Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0449
  • 6,5516
  • 307.841
  • 120789
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Yılmaz Erdoğan'dan eski eşi Belçim Bilgin'e şiir

Yılmaz Erdoğan'dan eski eşi Belçim Bilgin'e şiir

Yılmaz Erdoğan'dan eski eşi Belçim Bilgin'e şiir

Yılmaz Erdoğan kısa süre önce “Bin Aşık Yılı Uzakta” adlı şiir kitabını piyasaya sürdü. Erdoğan, kitabında oğlu Rodin’in annesi Belçim Bilgin’e yazdığı şiire de yer verdi.

O mısraları “Dördüncü evlilik yıldönümünde karıma gönderdiğim çiçeğin kartına yazdığım şiirdir” notuyla okurlarıyla paylaşan Erdoğan'ın o şiiri...

EN ÇOK SUYA BENZEYEN

Ruh tekildi
Ve az.
Kendi kalesinde mahsur
Hiçbir şifa
Benlik iksirinde bulunmaz.
Seninle çoğalan,
Suya,
Fırtınaya benzeyen
Bilhassa ak
El insaf beyazı kadar berrak.

Bir asma yaprağında sakinleyen
Bu kavruk yol telaşına merhem.

Bir küçük adam aşkım
Bir büyük çocuk.

Sen bir nefessin buldum
Şaire en lazım element
Sen aydınlıksın bildim
Rodin’e deniz feneri
Sen Afrodit
Akıllı akılsız benzetmelerden
sıkılmış
Bir tek sana müsait.

Homeros’un bahsettiği sensin
Ve İlla ki İlyada
Ve İyyake nestain!

Evvel zaman
Eski taze bir masal...

Aksilikler hediye,
Kollasın patron,
Işığı müjdelesin çocuklar,
Sahiler düş,
Düşler sahi olsun...

Nice masallara
Şükürler
Dualar,
Filmler,
Şarkılar olsun...


Burak'ın ilk doğum gününe gösterişli parti
Hadise'den Aslı Enver açıklaması
Sürpriz aşk patladı!
Boşanma iddialarına son noktayı koydu
Nurgül Yeşilçay ve Oktay Kaynarca'dan kötü haber

Moussa Marega, Irkçı Tezahüratlar Yüzünden Maçı Terk Etti

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Ölü bulunan İngiliz istihbaratçı Le Mesurier'in evi görüntülendi!

'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisi ne anlatıyor? Sosyolojik analiz...