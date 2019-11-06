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  3. Yılmaz Erdoğan'dan Belçim Bilgin'in 'İlk aşkım' paylaşıma yanıt

Yılmaz Erdoğan'dan Belçim Bilgin'in 'İlk aşkım' paylaşıma yanıt

Yılmaz Erdoğan'dan Belçim Bilgin'in 'İlk aşkım' paylaşıma yanıt

Usta oyuncu Yılmaz Erdoğan, 52’nci yaşını önceki akşam Yeniköy'de kutladı.

Balıkçıda düzenlenen doğum günü yemeğine kızı Berfin Erdoğan, Güven Kıraç, Demet Akbağ, Caner Erkin, Şükran Ovalı, Ezgi Mola ve Mustafa Aksallı gibi isimler katıldı.

Kaç yaşına girdiğini söylemek istemeyen usta oyuncu, “Evde sayacağım, daha saymadım” dedi. Eski eşi Belçim Bilgin'in sosyal medya üzerinden doğum gününü “İlk aşkım” notu yazarak kutlamasıyla ilgili de, “Güzel bir paylaşımdı” dedi.


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