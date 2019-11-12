Yılmaz Erdoğan, Şeyma Subaşı'nın mesajıyla olay olan Acun Ilıcalı'yı tiye aldı!

Geçtiğimiz haftalarda Acun Ilıcalı'ya canlı yayındayken eski eşi Şeyma Subaşı'dan mesaj gelmişti. Ilıcalı'nın bir video izlettiği sırada gelen mesaj, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Son olarak bu durumu Yılmaz Erdoğan ve ekibi de tiye aldı.

"CANLI YAYINDA TELEFON GÖSTERMEMEK LAZIM"

Çok Güzel Hareketler 2 ekibi, oynadıkları bir skeçte Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı'ya attığı mesajı konu edindi. Programın alt yapı ekibi tarafından ti'ye alınan o mesaja bir yorum da Yılmaz Erdoğan'dan geldi.Erdoğan, şöyle konuştu:

"Arkadaşımız... Ama mesajın geldiği zamanlama talihsizlik, şakasını yapmamaya imkan yok yani. Böyle bir zamanlama olur mu ya? Yoksa aile içinde bir şey. Hiçbirimizi ilgilendirmez. Özel bir konu da canlı yayına şey olmasaymış. Başka bir sürü mesaj gelme ihtimali var insanlık hali bu. Canlı yayında telefon göstermemek lazım."