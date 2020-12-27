Yılmaz Erdoğan neden gitti? Yılmaz Erdoğan Çok Güzel Hareketler Bunlar'da neden yok?

Pazar akşamlarının eğlendiren programı Çok Güzel Hareketler Bunlar Kanal D ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Genel Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı Çok Güzel Hareketler 2'nin son yayınlanan bölümlerde yer almamasının nedeni merak konusu oldu. Geçtiğimiz haftalarda Eser Yenenler programa konuk olarak katılmış ve Netflix için yeni bir film projesi olduğunu söyleyen Yılmaz Erdoğan, programa ara vereceğinin sinyallerini vermişti.

YILMAZ ERDOĞAN NEDEN YOK?

Programın açılışında izleyicinin karşısına çıkan Eser Yenenler, Yılmaz Erdoğan'ın film çalışmaları için Köyceğiz'e gittiğini açıkladı. Eser Yenenler, usta tiyatrocu Yılmaz Erdoğan'ın ÇGH 2'yi bir süreliğini kendisine emanet ettiğini söyledi.

Genel sanat yönetmeni ve yönetmeni Yılmaz Erdoğan’ın, yeni film projesi nedeniyle bir süre bulunamayacağı dönemde BKM Mutfak’ın takım kaptanlarından Eser Yenenler Çok Güzel Hareketler 2 ekibiyle ekranlarda olacak.

FİLMİN DETAYLARI BELLİ OLDU

BKM Film tarafından Netflix için çekilen Kin filminin yönetmen koltuğunda Türkan Derya oturuyor. Filmin başrollerinde ise Yılmaz Erdoğan, Ahmet Mümtaz Taylan, Rüzgar Aksoy ve Cem Yiğit Üzümoğlu yer alıyor.

YILMAZ ERDOĞAN KİMDİR?

Yılmaz Erdoğan, 1967 doğumlu oyuncu, senarist. Erdoğan, "Olacak O Kadar", "Umut Taksi" gibi ilgi gören dizilerin senaristliğinin yanısıra en çok izlenen Türkfilmi olma özelliğine sahip olan "Vizontele"nin de senaristi ve yönetmeni, aynı zamanda da oyuncu kadrosunun bir üyesi. Önemli yapımların altında imzası olan Erdoğan, bugüne kadar birçok ödül aldı.

Yılmaz Erdoğan, 4 Kasım1968'de Hakkari'de doğdu. Çocukluğu AnkaraAydınlıkevler'de geçti.Deniz Erdoğan veMustafa Erdoğan isimli iki kardeşi vardır. İlkokulu ve ortaokuludan sonra liseyi Ankara Aydınlıkevler Lisesi'nde okudu. 1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni kazandı ancak lisans öğrenimini yarıda bırakıp Ferhan Şensoy'un "Nöbetçi Tiyatro" kadrosuna katılmayı tercih etti. Burada hem oyuncu, hem de yazar olarak görev yaptı. 1988'de "Güldüşünürü Tiyatrosu"nu kurdu. Bu tiyatroda kendi yazdığı ve yönettiği "Kanuni Sultan Süleyman ve Rambo" adlı oyunu sergiledi.

Bu yıllarda kendini oyun yazmaya adayan Erdoğan, Levent Kırca Tiyatrosu'nun "Gereği Düşünüldü" oyununu, "Olacak O Kadar" adlı televizyon serisinin senaryosunu, Yasemin Yalçın Tiyatrosu'nun "Kadınlık Bizde Kalsın" ve "Haşlama Taşlama" oyunlarını yazdı. "Umut Taksi" dizisinin de senaryo yazarı oldu ve dizide bir rol de üstlendi. 1994 yılında ortağı Necati Akpınar ile birlikteBeşiktaş Kültür Merkezi Oyuncuları'nı kurdu. "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?", "Otogargara", "Cebimde Kelimeler", "Bana Bir Şeyhler Oluyor", "Haybeden Gerçeküstü Aşk" gibi büyük ilgi gören oyunları yazdı, bir kısmını da BKM'de sergiledi. Bu sırada başrollerini Demet Akbağ ile paylaştığı "Bir Demet Tiyatro" adlı dizinin senaristliğini üstlendi, aynı zamanda bu dizideki "Mükremin" karakterini canlandırdı. Senaristi olduğu "Gereği Düşünüldü" oyunu, en büyük oyuncu kadrosuna sahip olma özelliğini taşıyordu ve oyun 4 yıl boyunca sergilendi.

Erdoğan, sinemaya geçişini "Vizontele" filmiyle gerçekleştirdi. Filmin senaryosunu yazdı, yönetmenliğini üstlendi aynı zamanda filmde rol aldı. Vizyona girdiği 2000yılında Vizontele, Türkiye'de en çok izlenen sinema filmi ünvanını kazandı. Bu filmin devamı olan "Vizontele Tuuba"da da aynı görevleri üstlenen Erdoğan,2003 tarihli bu filmle de büyük bir başarıya imza attı. 2005 yılında vizyona giren "Organize İşler" filmini de yazıp yönetti ve filmde başrolü oynadı. Filmde Erdoğan'a Demet Akbağ, Cem Yılmaz, Altan Erkekli gibi isimler eşlik etti.

İlk albümü 'Kayıp Kentin Yakışıklısı' adlı bir şiir kaseti Prestij Müzik etiketiyle müzik marketlerde yerini aldı. Bu albüm Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı 17 şiirden oluşuyor. Aynı zamanda albümde şiirlere eşlik eden türkülerden birini de kendi seslendirmişti. Erdoğan'ın şiir kaseti dışında "Kayıp Kentin Yakışıklısı", "Anladım" adlı şiir kitapları, "Hüzünbaz Sevişmeler" adlı bir öykü kitabı, "Haybeden Gerçeküstü Konuşmalar" ve "Kadınlık Bizde Kalsın" adlı eserleri de bulunuyor.

Kardeşleri Mustafa Erdoğan ve Deniz Erdoğan da Türkiye'nin ünlü simaları arasındadır. Ersin Korkut teyzesinin oğludur. Erdoğan'ın, Muhsin Kızılkayatarafından yazılmış "Yılmaz" adlı yaşam öyküsü bulunuyor.

Yılmaz Erdoğan yönetmenliğini yaptığı ve kendi de oynadığı 2013 yılının başında yayına soktuğu "Kelebeğin Rüyası" filminde baş rolde Kıvanç Tatlıtuğ oynadı.

Yılmaz Erdoğan, 3 nisan 2013 tarihinde Ak Parti Hükümeti tarafından açıklanan ve barış sürecini yönetecek olan 63 kişilik Akil insanlar listesine Güneydoğu Anadolu Bölgesinden girmiştir.