Yılmaz Erdoğan Ersin Korkut'a acı haberi nasıl verdi? İlk kez anlattı!

Acun Ilıcalı kuzeni Yılmaz Erdoğan'dan yardım istemiş ve bu haberi onun vermesini istemişti. Erdoğan, o anları "Zor bir konuşma oldu" diyerek anlattı.

ACI HABERİ NASIL VERDİĞİNİ ANLATTI

Yılmaz Erdoğan dün akşam Instagram canlı yayınına katıldı. Erdoğan burada, herkesin merak ettiği Ersin Korkut’a köpeği Mes’in ölüm haberini verdiği telefon konuşması hakkında da konuştu.

"MES'İ TÜM TÜRKİYE TANIDI"

Ünlü oyuncu şunları söyledi: “Ersin Survivor’da inanılmazdı. Çok izan, çok mantık sahibi, çok aklı başında birisi. Survivor’dan iyi bir sonuç alacağını Mes’i tüm Türkiye’nin tanıyacağına kim inanırdı?

"ERSİN ÇOK ÇALIŞTI"

Acun onu önerdi, o da her işte olduğu gibi abisine sordu. Ben de ‘olur’ dedim. Ersin çok çalıştı o yüzden atışları iyiydi. Giderek çok hızlandı ve öfkesini atınca mesela çok iyi idare etti. Olay biraz daha büyüdü.

"ZOR BİR KONUŞMA OLDU"

Acun ‘sen söyle’ dedi bana ama süreci asıl yöneten Acun. Reyting kaygısı olsa bunu yayında da yapabilirdi. Buradan ona teşekkür ederim. Tam onların konsey bitti ilk telefon teması kurunca ben söyledim zor bir konuşma oldu.

Ersin köpek beslemeyle alakası olan biri değildi ama aralarında çok güzel bir bağ vardı. Bence mesele Ersin ve köpeği meselesini geçti sevmek bağlanmakla alakalı bir durum.”