Yılmaz Erdoğan ÇGH 2'ye ara vermişti! Yeni projesi ortaya çıktı

Genç ve yetenekli isimleri BKM bünyesinde tek çatı altında toplayan Yılmaz Erdoğan'ın önderliğinde ilerleyen Çok Güzel Hareketler 2 başarısı ile adından söz ettiriyor. Oyunculara yön veren programı sunan Yılmaz Erdoğan geçtiğimiz haftalarda programa yeni projesi için ara vermişti. Yılmaz Erdoğan'ın yeni projesine dair detaylar ortaya çıktı.



NETFLIX İLE ANLAŞTI

BKM Film tarafından Netflix için çekilen Kin filminin yönetmen koltuğunda Türkan Derya oturuyor. Filmin başrollerinde ise Yılmaz Erdoğan, Ahmet Mümtaz Taylan, Rüzgar Aksoy ve Cem Yiğit Üzümoğlu yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

Çok Güzel Hareketler 2 programın açılışında izleyicinin karşısına çıkan Eser Yenenler, Yılmaz Erdoğan'ın film çalışmaları için Köyceğiz'e gittiğini açıklamıştı. Eser Yenenler, usta tiyatrocu Yılmaz Erdoğan'ın ÇGH 2'yi bir süreliğini kendisine emanet ettiğini söylemişti.