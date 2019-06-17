Yılmaz Erdoğan babasının fotoğrafını paylaşınca...

Ünlü oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, babası Nazım Erdoğan’ın yıllar önce çekilmiş siyah beyaz fotoğrafını sosyal medya sayfasında paylaşarak Babalar Günü’nü kutlayınca babasının vefat ettiği zannedildi. Ünlü komedyene dakikalar içinde binlerce baş sağlığı mesajı geldi.

Halbuki Erdoğan'ın emekli öğretmen olan babası son derece sağlıklı ve hayatta. Usta oyuncunun yanlış anlaşşılmayı düzeltmek için yorumlara cevap vermemesi ise dikkat çekti.





Yılmaz Erdoğan, babasının gençlik yıllarında çekilmiş siyah beyaz bu fotoğrafını paylaşınca ortalık karıştı. (Güneş)