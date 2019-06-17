Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8908
  • 6,6072
  • 253.201
  • 90.847
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Yılmaz Erdoğan babasının fotoğrafını paylaşınca...

Yılmaz Erdoğan babasının fotoğrafını paylaşınca...

Yılmaz Erdoğan babasının fotoğrafını paylaşınca...

Ünlü oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan’ın Babalar Günü paylaşımı sosyal medyada yanlış anlaşılmaya sebep oldu.

Ünlü oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, babası Nazım Erdoğan’ın yıllar önce çekilmiş siyah beyaz fotoğrafını sosyal medya sayfasında paylaşarak Babalar Günü’nü kutlayınca babasının vefat ettiği zannedildi. Ünlü komedyene dakikalar içinde binlerce baş sağlığı mesajı geldi.

Halbuki Erdoğan'ın emekli öğretmen olan babası son derece sağlıklı ve hayatta. Usta oyuncunun yanlış anlaşşılmayı düzeltmek için yorumlara cevap vermemesi ise dikkat çekti. 

Yılmaz Erdoğan, babasının gençlik yıllarında çekilmiş siyah beyaz bu fotoğrafını paylaşınca ortalık karıştı. (Güneş)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Yılmaz Erdoğan babasının fotoğrafını paylaşınca...
Kenan Doğulu'dan boşanma sorusuna dikkat çeken yanıt
İlker'e 'Yaban' partner arayışı
Turgut Alp, Diriliş Osman kadrosunda mı? Tarihi kaynaklar ne diyor?
Asena'ya baba şoku! Tam 1. 5 aydır...
<p>Milli Savunma Bakanlığı Babalar Günü içi,n duygulandıran bir video yayımladı</p>

Mehmetçik´ten Tüm Babalara Mesaj Var!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Rus lider Putin’den Çinli mevkidaşı Xi Jinping’e sürpriz

Türkiye tarihi buluşmaya kilitlendi