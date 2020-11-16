Yıllar sonra ekranlara dönen İbo Show dengeleri bozdu! İki dizinin yayın günü değişti

Türkiye’nin önemli seslerinden birisi olan İbrahim Tatlıses 9 yıllık aranın ardından televizyon ekranlarına geri döndü. Uğradığı saldırı sonrası ağır yaralanan Tatlıses, gördüğü uzun tedaviler sonrasında sağlığına kavuştu. Uzun yıllar boyunca ekranlarda görmeye alışkın olduğumuz İbo Show programı 14 Kasım Cumartesi günü Star Tv’de başladı. İbo Show’un hızlı çıkışı bazı dizileri olumsuz yönde etkiledi.



Fox Tv’de cumartesi günleri yayınlanan Zümrüdüanka dizisi ve çarşamba akşamları yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisi yer değiştirdi. Geçtiğimiz sezon başlayan Zümrüdüanka dizisinin bu hafta İbo Show’un da Star TV’de başlamasıyla beraber reytinglerinin iyice düştüğü gözlendi. Kuzey Yıldızı, Gönül Dağı ve MasterChef programlarıyla kıyasıya bir yarışta olan Zümrüdüanka dizisi, Total ve AB’de 8. sırada yer aldı.

Yeni sezonda İsmail Hacıoğlu ve Gökçe Eyüboğlu ile birlikte usta isim Menderes Samancılar da Zümrüdüanka kadrosuna dahil oldu. Kanal, Cumartesi akşamı yayınlanan diziyi Çarşamba gününe aldı. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın twitter’dan verdiği bilgiye göre, Sen Çal Kapımı dizisinin yerine Çarşamba günleri Zümrüdüanka, Cumartesi günü de Sen çal Kapımı dizisi yayınlanacak.