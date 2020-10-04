Yıllar önce Aşk-ı Memnu'da oynamıştı! Şimdiki halini görenler hayret ediyor

Aşkı Memnu dizisinde oynadığı Bülent karakteriyle akıllara kazınan ve daha sonra Diriliş Ertuğrul dizisinde Dündar rolü ile ekranlara geri dönen Batuhan Karacakaya yıllar içindeki değişimiyle görenleri hayrete düşürdü.



Batuhan Karacakaya, Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşk-ı Menu dizisiyle tanınmıştı. Dizideki Bülent Ziyagil rolüyle hafızalara kazınan oyuncu 7 yaşında oyunculuğa Büyük Buluşma dizi ile adım attı. Karacakaya, Aşk-ı Memnu'da 3 yıl boyunca rol almıştı.

Aşk-ı Memnu'nun ardından uzun bir süre ekranlardan uzak olan Karacakaya son olarak Diriliş Ertuğrul dizisiyle ekranlara geri döndü. Dizide Dündar karakterini canlandıran genç oyuncu seyirciyi bu rolüyle şaşırtmıştı.

23 yaşında olan Batuhan Karacakaya'nın yıllar içindeki değişimi takipçilerini şaşırttı.

Sosyal medya hesabında 170 bini aşkın takipçisi bulunan yakışıklı oyuncunun fotoğrafları binlerce beğeni alıyor.