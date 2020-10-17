Yıllar önce Alemin Kıralı dizisinde Oben'i oynamıştı... Birsu Demir'in son hali görenleri hayrete düşürdü!

Alemin Kıralı dizisinde Oben Kıral’ı canlandıran Birsu Demir yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı. Oynadığı dönemde henüz çocuk olan Demir arık genç kız oldu. Sosyal medya hesabı Instagram’da 41 bin takipçisi bulunan Demir paylaşımlarıyla görenleri hayrete düşürüyor.



2011 2013 yılları arasında Atv’de yayınlanan Alemin Kıralı dizisi komedi türünde izleyicilerini eğlendirmeyi başarmıştı. Şafak Sezer’in pet shop dükkanında solucan, sülük, tavşan ve benzeri hayvanları satan kendi hâlinde bir esnafı canlandırdığı dizide rol alan Birsu Demir “Oben Kıral” ismiyle anılmaya devam edecek gibi gözüküyor.