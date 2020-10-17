17 Ekim 2020 Cumartesi 01:24 | Son Güncelleme:
Yıllar önce Alemin Kıralı dizisinde Oben'i oynamıştı... Birsu Demir'in son hali görenleri hayrete düşürdü!
2011 yılında Atv ekranlarında yayınlanan Alemin Kıralı dizisi “Oben Kıral” karakterini canlandıran Birsu Demir yıllar sonraki değişimiyle görenleri hayrete düşürdü. Şafak Sezer, Oya Başar, Evrim Akın ve Metin Yıldız gibi isimlerin yer aldığı Alemin Kıralı dizisi 67 bölüm sürmüştü. İşte Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'in son hali...
Alemin Kıralı dizisinde Oben Kıral’ı canlandıran Birsu Demir yıllar içindeki değişimiyle şaşırttı. Oynadığı dönemde henüz çocuk olan Demir arık genç kız oldu. Sosyal medya hesabı Instagram’da 41 bin takipçisi bulunan Demir paylaşımlarıyla görenleri hayrete düşürüyor.
2011 2013 yılları arasında Atv’de yayınlanan Alemin Kıralı dizisi komedi türünde izleyicilerini eğlendirmeyi başarmıştı. Şafak Sezer’in pet shop dükkanında solucan, sülük, tavşan ve benzeri hayvanları satan kendi hâlinde bir esnafı canlandırdığı dizide rol alan Birsu Demir “Oben Kıral” ismiyle anılmaya devam edecek gibi gözüküyor.