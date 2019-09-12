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  3. Yılla önce seyirci olarak katılmıştı... Fahriye Evcen'in ünlü olmasına sebep olan olay!

Yılla önce seyirci olarak katılmıştı... Fahriye Evcen'in ünlü olmasına sebep olan olay!

Yılla önce seyirci olarak katılmıştı... Fahriye Evcen'in ünlü olmasına sebep olan olay!

Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Necla karakteri ile büyük çıkış yakalayan daha sonra oynadığı dizi ve filmlerle Türkiye'nin en iyi kadın oyuncularından biri olan Fahriye Evcen'in hayatını değiştiren olayı biliyor musunuz?

Anne tarafından Çerkes baba tarafından Kavala göçmeni olan Fahriye Evcen'in çocukluğu Almanya'da geçti. Fahriye Evcen Almanya'dan tatile geldiği bir dönemde  Oya Aydoğan'ın programına seyirci olarak katıldı. Oya Aydoğan bu programda Fahriye Evcen'i yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanıştırdı. Bu görüşme Fahriye Evcen'in hayatını değiştirdi.

Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okurken dizi teklifleri alınca, okulu dondurup annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşen Fahriye Evcen, Yaprak Dökümü adlı dizide Necla karakterini canlandırdı. Fahriye Evcen  Yaprak Dökümü'nün ardından oynadığı dizi ve filmlerle büyük çıkış yakaladı, Türkiye'nin en çok aranan kadın oyuncularından biri oldu. 

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