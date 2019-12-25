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Güldüren aşk belgelendi

Güldüren aşk belgelendi

İki ay önce yeni bir aşka yelken açan Farah Zeynep Abdullah ile komedyen Doğu Demirkol, Mecidiyeköy’de ilk kez yan yana görüntülendi.   

Recep ASLAN

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, komedyen Doğu Demirkol ile sürpriz bir aşka yelken açmıştı. Yaklaşık iki aydır birlikte olan ikili, ilk kez Mecidiyeköy’de objektiflere takıldı. Snob magazin tarafından Profilo AVM’nin önünde fotoğraflarının çekildiğinden habersiz görüntülenen ikili araçlarının gelmesiyle mekândan ayrıldı. Farah Zeynep Abdullah önceki akşam Demirkol’un stand-up gösterisi için BKM’nin yolunu tuttu. Gösteriyi ise anneannesiyle beraber izledi. Bir nevi anneannesini sevgilisiyle tanıştıran Abdullah, çıkışta iki koruma eşliğinde aracına bindi. Abdullah “Anneannemin yanında sorulacak sorular değil” diyerek soruları yanıtlamaktan kaçındı.

 FESTİVALDE TANIŞTILAR

İddialara göre; ikili konuk olarak katıldıkları bir film festivalinde karşılaştı. Genç sevgililerin arkadaşlıkları bu festivalde aşka dönüştü. 


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