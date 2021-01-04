Yılın aşk bombası patladı... Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ilişkilerini itiraf etti

Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir ve hem oyuncu hem şarkıcı Oğuzhan Koç yeni bir ilişkiye başladı. 2021 yılının ilk aşk bombası olan ikili 4 günlük sokağa çıkma yasağının olduğu yılbaşında Çeşme'de tatil yaptı ve fotoğrafları ortaya çıktı.

İlişkilerini gizleyen ve herkesten uzakta yaşamaya dikkat eden çiftten Demet Özdemir 'Evet, fotoğraflarımızın çekildiği doğru. Yeni yılın aşk bombası dersiniz artık' diyerek sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Demet Özdemir'in aşk haberlerini itiraf etmesinin ardından yakın dostları Zeynep Koçak ve Yağmur Tanrısevsin'den hamle gecikmedi. Zeynep Koçak ve Yağmur Tanrısevsin, Demet Özdemir'i Instagram'da takipten çıktı.

Haberin Özeti

Aşk yaşadıkları yönünde çıkan haberleri sık sık yalanlayan, sosyal medya paylaşımındaaşkını itiraf etti.