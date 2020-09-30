Yılın aşk bombası patladı: Ajda Pekkan gönlünü Hakan Altun'a kaptırdı!

Pop müziğinin ustası Ajda Pekkan, geçen ay 2012'den beri aşk yaşadığı Bülent Çavuşoğlu ile ayrıldı. İddialara göre sosyetik iş adamı, Süperstar'ın yanında çalışan sarışın bir güzelle yasak aşk yaşamıştı. İhanet şokundan sonra Bodrum'da kafa dağıtan Pekkan, "Şu an hayatınızda biri var mı?" sorusunu "Beni taşıyacak erkek maalesef karşıma çıkmıyor!" yanıtını vererek ihaneti itiraf etmişti.

SÜRPRİZ AŞK ORTAYA ÇIKTI

Son olarak "Söylemezsem Olmaz" programının iddiasına göre; 74 yaşındaki Ajda Pekkan, gönlünü 48 yaşındaki meslektaşı Hakan Altun'a kaptırdı. İkilinin günlerini Bodrum'da tatil yaparak geçirdiği öne sürüldü. Öte yandan ikili arasındaki 26 yaş farkı dikkat çekti...

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