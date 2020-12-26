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26 Aralık 2020 Cumartesi 14:44 | Son Güncelleme:

Yıldız Tilbe'yi şoke eden suçlama! Mahkemelik oldu

Yıldız Tilbe'yi şoke eden suçlama! Mahkemelik oldu

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, eski yapım şirketi hakkında 'Her şeyi kitabına uydurmuşlar' sözleri ile karşı tarafı suçlamıştı. Tilbe'nin eski patronu Deniz Erdem de 'Bize iftira atıyor' gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Savcılık, Yıldız Tilbe hakkında kararını verdi.

Sosyal medyada yaptığı her paylaşım ile gündem olan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, 'Yıldız'dan Türküler' albümünün satış gelirlerinden pay alamadığı iddiasında bulunarak Avrupa Müzik'e 20 bin TL'lik tazminat davası açtı. Yıldız Tilbe'nin açtığı davayı mahkeme reddetti.

Yıldız Tilbe mahkemeden çıkan kararın ardından eski patronları hakkında 'Her şeyi yapıp kitabına uydurup hiçbir şey yapmamış gibi davranıyorlar' dedi.

Avrupa Müzik'in sahibi Deniz Erdem, Yıldız Tilbe'nin açıklamalarının ardından savcılığa başvurarak haklarında yapılan asılsız ithamlarda bulunarak kişilik haklarına saldırdığını ve iftiraya maruz kaldıklarını öne sürdü.

Sabah'ın haberine göre savcılık ise Tilbe'nin sözlerini iftira değil sitem olarak değerlendirip suç unsuruna rastlanmadığını belirtti.

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