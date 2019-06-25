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Yıldız Tilbe'ye sahnede 'Buray' sürprizi

Yıldız Tilbe'ye sahnede 'Buray' sürprizi

Şarkıcı Yıldız Tilbe, Harbiye'de sahneye aldı. Tilbe, konserinde binlerce kişiye unutulmaz bir akşam yaşattı. Konseri izlemeye gelenler arasında genç popçu Buray, Tilbe’nin kendisini sahneye daveti üzerine sahneye çıkarak, en sevilen şarkılarını seslendirdi.

Şarkıcı Yıldız Tilbe, Bellona Harbiye Açıkhava Konserleri kapsamında sahneye çıktı. Tilbe, konserinde binlerce kişiye unutulmaz bir akşam yaşattı.

‘Delikanlım’, ‘Sana Değer’, ‘Kandıramazsın Beni’ ve ‘Kış Gülleri’ şarkıları ile konsere giriş yapan Tilbe; ‘Emi’, ‘Ama Evlisin’, ‘Vazgeçtim’, ‘Ben Senin Var Ya’, ‘Delalim’, ‘Haberi Olsun’ ve ‘Dilli Ballım’ şarkılarını hayranları için seslendirdi.

Konseri izlemeye gelenler arasında genç popçu Buray, Tilbe’nin kendisini sahneye daveti üzerine sahneye çıkarak, en sevilen şarkıları ‘Sen Sevda Misin’ ve ‘Seni Sevmiyorum Artık’ı seslendirdi. Konser, seyircilerin tezahüratı ve 'Yıldız!' nidaları eşliğinde son buldu.

(Habertürk)

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