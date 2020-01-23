Yıldız Tilbe'nin yeni imajı olay oldu! 'Çok yakışıklı olmuşsun abla'

Sosyal medya heabını aktif kullanan Yıldız Tilbe, hayatından hemen hemen her kesiti takipçileriyle paylaşıyor. Çoğu zaman takipçileriyle dertleşen ünlü şarkıcı, bazen de fikir alışverişi yapıyor. En son imajını değiştiren Tilbe, yeni görüntüsünü takipçilerinin beğenisine sundu.

"HİÇ BOYA KALMADI"

Uzun saçtan bunalan Tilbe, saçlarını kısalttı. Ünlü şarkıcı, paylaştığı bu fotoğrafın altına, "Saçlarımı yonttum sayılır, hiç boya kalmadı. Siyahıyla beyazıyla orijinal" notunu düştü.

Tilbe'nin yeni imajı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bazı takipçileri, 'Çok yakışıklı olmuşsun abla, askere mi gidiyorsun? Abla çok doğal olmuşsun yakışmış' yorumlarında bulundu.