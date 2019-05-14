Yıldız Tilbe'nin bir konserden alacağı ücret herkesi şok etti!

Yıldız Tilbe, yaptığı paylaşımla gündem oldu. Şarkıcı, dün konser ücretlerinin göründüğü iş takvimini paylaştı. Tilbe’nin aldığı sahne ücreti dudak uçuklattı. 31 Aralık’ta Kıbrıs’ta sahne alması planlanan Tilbe’nin geceden 350 bin TL alacağı görüldü.

YILDIZ KAZANSIN HAK EDİYOR

Konser ücretini paylaştığını fark eden Tilbe, paylaşımı kısa süre içerisinde sildi. 350 bin TL ila 100 bin TL arasında değişen ücretleriyle sanatçının yıllık kazancının 3 milyon 335 bin TL’yi bulduğu görüldü. Şarkıcının aldığı ücretleri gören hayranları ise “Dün ki sanatçıların bu fiyatlardan daha fazla kazandığı camia Yıldız Tilbe dinlemenin bedeli bırakın da bu olsun”, “Diğerleri kazanacağına Yıldız kazansın hak ediyor” gibi yorumlar yaptı.