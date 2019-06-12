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12 Haziran 2019 Çarşamba 11:04 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 11:30

Yıldız Tilbe'nin Azur Çolakoğlu ile star paylaşımı rekor kırdı

Yıldız Tilbe'nin Azur Çolakoğlu ile star paylaşımı rekor kırdı

Bestelerinin yanı sıra açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem olan Yıldız Tilbe, Gülşen ve Ozan Çolakoğlu’nun oğulları Azur’la birlikte çektirdiği fotoğrafı paylaştı.

Fotoğrafın altına “Azur Çolakoğlu ile star” yazan Tilbe'nin, paylaşımını sanki üçüncü bir kişi yapıyormuş gibi yazması herkesi güldürdü. Yıldız Tilbe’nin paylaşımını görenler “Yine yıldızlığını yaptı” demekten kendini alamadı.

Tilbe'nin paylaştığı fotoğraf 90 binden fazla beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

 

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