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  3. Yıldız Tilbe'den 'Yatırımınızı neye yapıyorsunuz' sorusuna cevap!

Yıldız Tilbe'den 'Yatırımınızı neye yapıyorsunuz' sorusuna cevap!

Yıldız Tilbe'den 'Yatırımınızı neye yapıyorsunuz' sorusuna cevap!

Sevilen sanatçı Yıldız Tilbe, önceki akşam Kıbrıs Concorde Luxury Resort’ta sahne aldı. İki saate yakın sahnede kalan Yıldız Tilbe, kendisini dinlemeye gelenlere keyifli bir akşam yaşattı

Konserine slow şarkılarla başlayan Tilbe, hareketli şarkılarında hem oynadı hem de oynattı. Kıbrıs’ta 37 dereceyi bulan hava sıcaklığı nedeniyle zor anlar yaşayan Tilbe, sık sık peçeteye sarıldı.

Konser öncesi kameraların karşısına geçen Yıldız Tilbe, sahneye geç kalınca sorulara kısa yanıtlar verdi.

Gecenin güzel geçmesini dileyerek sözlerine başlayan Tilbe, “Her zamanki gibi işimizi yapıyoruz. Sahnem var diye denizi girip kendimi yormadım. Normalde yüzmeyi çok seviyorum” diye konuştu. Geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından sahne ücretlerini paylaşan Tilbe’nin bu paylaşımı çok konuşulmuştu.

Tilbe, bu konunun hatırlatılıp “Yatırımlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?” şeklindeki soruya “Yatıyorum” şeklinde cevap verince herkesi güldürdü.

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