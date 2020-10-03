Yıldız Tilbe'den radikal değişim! Saçlarını kısacık kestirdi

Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı Yıldız Tilbe, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Gündeme dair yaptığı yorumlarla dikkat çeken ünlü şarkıcı, hayatından kesitler paylaşmayı ihmal etmiyor. Saçlarını kestirmeye karar veren Tilbe, yeni görüntüsünü hayranlarının beğenisine sundu. Ünlü şarkıcı, kısacık kestirdiği saçlarını sosyal medyada paylaştı ve fotoğrafa "Hazır asker" notunu düştü.

DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ

Sahne hareketleri, kıyafetleri ve makyajıyla marjinal bir tarzı olan 54 yaşındaki ünlü sanatçı, saçlarını da birçok kez kırmızı, mor, gri, sarı ve mavi gibi farklı renklere boyamıştı.

