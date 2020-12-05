Yıldız Tilbe'den Hakan Altun'a olay Gonca Vuslateri yorumu! Hemen kaldırdı

Son günlerde kendisinden 14 yaş küçük oyuncu Gonca Vuslateri ile yaşadığı aşkla magazin gündemine gelen şarkıcı Hakan Altun (48), bu kez sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Yıldız Tilbe'ye ait olan 'Su Olsam Sensiz Akamam' şarkısını seslendiren Altun, bu anları sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Hakan Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşıma Yıldız Tilbe'yi etiketleyerek "Bu gece içimden geldi, ne güzel bir şarkısın sen Yıldız Tilbe" notunu düştü.

YORUMU OLAY OLDU

Yıldız Tilbe ise söz konusu paylaşıma, gülücük emojileriyle birlikte "Ne oldu la Gonca dövdü mü, sıkı dur yorulsun" yorumunu yaptı. Twitter mesajlarıyla adından sıkça söz ettiren ünlü şarkıcının, anlam verilemeyen yorumunu kısa sürede silmesi dikkatlerden kaçmadı.

Gonca Vuslateri, kendisinden 14 yaş büyük şarkıcıyla aşk yaşadığını itiraf etmiş ve konuyla ilgili, "Çok mutluyum, mutluyuz" açıklamasını yapmıştı. Hakan Altun, 'İbo Show' için İstanbul'a geldiğini ardından Emel Müftüoğlu'nun doğum gününde Gonca Vuslateri ile tanıştığını açıklamıştı. Ünlü şarkıcı, "Yıllar sonra böyle bir şey oldu hayatımda, güzel gidiyor. Nazar değmez inşallah! Çok ortada yaşamayı sevmiyorum Çünkü nazara inanıyorum. Korkuyorum" demişti.