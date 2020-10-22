22 Ekim 2020 Perşembe 12:30 | Son Güncelleme:
Yıldız Tilbe yeni tarzı ile çok konuşulacak!
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, yeni imajını sosyal medya hesabından yayınladı. Saçlarını önce beyaza boyayan sonra kısacık kesen Tilbe, bu kez de peruk taktı. Tilbe'nin yeni imajı ise çok konuşulacak gibi duruyor.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Yıldız Tilbe, imajında değişikliğe gitti. Yıldız Tilbe'nin peruklu imajı hayranları tarafından oldukça beğenildi.
"HAZIR ASKER"
Şarkıcı Yıldız Tilbe, saçlarını kısa kestirmişti. 54 yaşındaki Tilbe, yeni görüntüsünü "Hazır asker" notuyla paylaşmıştı. Yıldız Tilbe'nin yeni imajı takipçilerinden yoğun ilgi görmüştü.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde de saçlarını sarıya boyatan Tilbe, "Beyaz olayım dedim. Beyaz yapamadılar. Sarı saçta kaldım" ifadelerini kullanmıştı.
İşte Yıldız Tilbe'nin peruklu imajı;