Yıldız Tilbe sosyal medya hesabından duyurdu: Evlendim!

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü isimlerden biri olan Yıldız Tilbe, karantina sürecindeki paylaşımlarıyla ön plana çıktı. Evinden çektiği videolarla Instagram'ı sallayan Tilbe, son olarak yine bir sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu.

'EVLENDİM'

'Evlendim' diye tweet atan Yıldız Tilbe, önce herkesi şaşkına çevirdi ardından ise gerçeği açıkladı. Twitter'da ilk olarak "Evlendim" diyen Tilbe ardından da "Beyim bütün vaktimi alıyor" paylaşımı yaptı ve paylaşımları art arda devam etti. Paylaşımlarından birinde ise "Tanıştırayım, adı yok" dedi ve gerçeği de sevenleriyle paylaştı.

'SON SEVGİLİM, UYUYOR'

Tilbe, sahiplendiği yavru kedinin fotoğrafını "Son sevgilim, uyuyor" notuyla paylaştı. Gerçeği öğrenen sosyal medya kullanıcıları, sanatçı için "Sana da bu yakışır dengine göre erkek yok" yorumunu yaptı.

