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  3. Yıldız Tilbe konserlerden ne kadar kazandığını paylaştı

Yıldız Tilbe konserlerden ne kadar kazandığını paylaştı

Yıldız Tilbe konserlerden ne kadar kazandığını paylaştı

Yıldız Tilbe sosyal medya hesabından yanlışlıkla iş takvimini paylaştı. Takipçileri Tilbe'nin konserlerinden ne kadar kazandığını öğrenmiş oldu.

Sosyal medyada attığı tweetlerle gündem olan Yıldız Tilbe, bu kez de paylaştığı fotoğrafla adından söz ettirdi.

Özel hayatındaki her anını sosyal medya hesaplarından paylaşan şarkıcı, dün konser ücretlerinin göründüğü iş takvimini paylaştı.

KISA SÜREDE SİLDİ

Paylaşılan iş takviminde Tilbe'nin konser başına aldığı ücretler de yer alıyordu. Şarkıcının, iş takviminde 21 konser bulunuyor; alacağı toplam miktar ise 3 milyon 90 bin artı 35 bin euro.

Konserlerinden kazandığı tüm ücreti paylaştığını fark eden Tilbe, paylaşımı kısa süre içerisinde sildi.

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