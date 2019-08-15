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  3. Yıldız Tilbe ile Reynmen düet mi yapacak?

Yıldız Tilbe ile Reynmen düet mi yapacak?

Yıldız Tilbe ile Reynmen düet mi yapacak"

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, Kurban Bayram'ında Kıbrıs'ta sahne aldı. Sahne öncesi soruları yanıtlayan Tilbe, sevenlerine bir de müjde verdi.

Yıldız Tilbe, muhabirlerin "Hadise Hanım harbiye konseri için 'Mekanın sahibi geldi' mesajı yayınladı. Siz buna katılıyor musunuz?" sorusuna, "Sahne kimsenin babasının malı değil, sahne hepimizin. Hepimizin ortak malı, sahne o anda kim o sahnede ise onundur. Dükkân onun yani, onun için hepimize başarılar diliyorum" yanıtını verdi.

REYNMEN İLE DÜET Mİ GELİYOR?

Öten yandan son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Reynmen ile görüştüğünü dile getiren Yıldız Tilbe, sürpriz bir proje müjdesi verdi. Rap müziğin popüler olmak için geç kaldığını söyleyen Tilbe, "Rap müzik Türkiye'de ilk Cemali ile 1994 yılında başlamıştı. Ben de rap müziği severim, hatta Tupac dinliyorum" dedi. Reynmen ile bir kahve içeceklerini de dile getiren ünlü şarkıcı, "Geçenlerde Reynmen ile görüştük ve bir kahve içeceğiz. Onunla bir düet yapmak istiyorum, bence çok güzel olur" sözleriyle hayranlarını heyecanlandırdı.

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