Yıldız Tilbe ile Gülben Ergen arasındaki diyalog sosyal medyayı kırdı geçti!
Yıldız Tilbe ile Gülben Ergen arasında yaşanan diyalog sosyal medyayı salladı. Tilbe'nin Ergen'e verdiği esprili yanıt okuyanları gülümsetti.
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Yıldız Tilbe, önceki gün “Korona bitse de bütün dünya sokağa çıkıp alkışlasak valla” şeklinde bir tweet paylaştı.
Tilbe'nin bu tweetini gören Gülben Ergen ise alkış emojileriyle meslektaşına destek verdi. Fakat Yıldız Tilbe'nin cevabı görenleri güldürdü: