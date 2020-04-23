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  3. Yıldız Tilbe canlı yayın kazası yaşadı

Yıldız Tilbe canlı yayın kazası yaşadı

Yıldız Tilbe canlı yayın kazası yaşadı

Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal medyaya saran ünlüler arasına ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe de katıldı. Tilbe, karantina günlerinde canlı yayınla çıkmak istedi ancak küçük bir kamera kazası yaşadı.

Corona virüsü günlerinde milyonlarca isim gibi günlerini ev karantinasında geçiren Yıldız Tilbe, evde yalnız oturmaktan sıkılmış olacak ki bir süre önce sosyal medya hesabından kanallara teklifte bulunmuş ve program yapmak istediğini söylemişti.

Bu taleplerinden istediği cevabı alamayan Yıldız Tilbe, meslektaşları gibi sosyal medya üzerinden canlı yayın yapmak istedi ancak ufak çaplı bir kamera kazası yaşadı.

KAMERA TERS DÖNÜNCE...

Yayında olduğu sırada kamerayı yanlışlıkla ters çevirince arkasında duran masanın üzerindekiler de takipçileri tarafından görüldü.

Masada, yayına çıkmadan önce kullandığı ruju ve ojesi görülürken aynı zamanda sarma sigarası da kameraya yansıdı.


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