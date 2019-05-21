Yıldız Tilbe: Beni istemiyorlar

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Etiler'de bir alışveriş merkezine girerken görüntülendi. Kameraları karşısında gören sanatçı "Beni nereden görüp yakaladınız?'' diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

YENİ SİNGLE MÜJDESİ

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldız Tilbe, yeni bir single çıkarmak üzere olduğunu açıkladı.

"KANALLAR BENİ İSTEMİYOR"

Bir muhabirin "Televizyonda program yapmak istiyor musunuz" sorusuna esprili bir cevap veren ünlü sanatçı, "Evet istiyorum. Ama galiba kanallar beni istemiyor” yanıtını verdi.