Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter kimdir, kaç yaşında? O annesi gibi oyuncuymuş!

Yıldız Kenter’in kızı Leyla Kenter merak edilen isimler arasında yerini aldı. Yıldız Kenter’in kızı Leyla Kenter kimdir, kaç yaşında? Usta tiyatrocu 91 yaşındaki Yıldız Kenter, akciğer rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetti. Ünlü ismin vefatının ardından vatandaşlar Kenter’in kızı Leyla Kenter’i merak etmeye başladılar. Bir dönem annesi gibi filmlerde rol almış olan Leyla Kenter ile ilgili merak edilenler haberimizde sizlerle.

LEYLA KENTER KİMDİR?

Yıldız Kenter ve Nihat Akçan'ın kızı olan Leyla Kenter 1952 yılında İstanbul'da doğdu. Gençlik yıllarında annesiyle birlikte birkaç filmde yer almıştır. Bir dönem Kenya'da yaşayan Leyla Kenter, Cambridge’de iki fakülte bitirmiştir. Kansere yakalanan Leyla Kenter bir ameliyat geçirmiş ancak şu anki sağlık durumu hakkında bir bilgi yok. Leyla Kenter, bir büyükelçi ile evlidir. Leyla Kenter'in soyadı evlendikten sonra Tepedelen olarak değişmiştir.