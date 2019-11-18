Yıldız Kenter'in kardeşi Müşfik Kenter kimdir? Müşfik Kenter kaç yaşında, ne zaman öldü?

Yıldız Kenter’in kardeşi Müşfik Kenter merak edilen isimler arasında yer alıyor. Müşfik Kenter kaç yaşında, ne zaman öldü? Usta tiyatrocu 91 yaşındaki Yıldız Kenter, akciğer rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma alınmıştı. Kenter'in durumunun kritik olduğu öğrenildi ve ilerleyen saatlerde hayatını kaybettiği duyuruldu. Bu haberin ardından Kenter’in ve ailesinin hayatı merak edilmeye başlandı. İşte ablası gibi Türk sinema tarihine başarıları ile damga vuran Müşfik Kenter hakkında merak edilenler…

MÜŞFİK KENTER KİMDİR?

Müşfik Kenter 9 Eylül 1932 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası bir diplomat, annesi ise bir İngiliz'dir. Eğitimine İltekin İlkokulu'nda başlayan Kenter, Atatürk Lisesi'nde öğrenim hayatını bıraktı. Daha sonra tiyatrocu ablası Yıldız Kenter ile birlikte Kent oyuncularını kurdu.

1950 senesinde girdiği Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 1955 yılında yüksek bir dereceyle mezun oldu. Kurdukları grupla Anadolu'nun farklı bölgelerini gezerek tiyatro oyunlarını sergilediler. Ayrıca İngiltere, Amerika, Yugoslavya, Almanya, Fransa, Kıbrıs gibi pek çok ülkede sahne aldılar. Tiyatronun yanı sıra sinema oyunculuğuyla da uğraştı. Yerli ve yabancı televizyon filmlerinde de seslendirme yaptı.

FİLMLERİ

Dişi Kurt, Sessiz Harp, Dişi Örümcek, Murtaza, Şeytanın Kurbanları, Sevmek Zamanı, Bozuk Düzen, O Kadın, Üç Arkadaş, Seni Kalbime Gömdüm, Hayallerim Aşkım ve Sen, Kurtuluş, Dar Alanda Kısa Paslasmalar, Amerikalılar Karadeniz'de 2

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MÜŞFİK KENTER NE ZAMAN ÖLDÜ?

Müşfik Kenter, 15 Ağustos 2012’de hayatını kaybetti.