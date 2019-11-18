Yıldız Kenter'in ardından bir acı haber daha! Tiyatrocu Jale Birsel hayatını kaybetti

Usta oyuncu Yıldız Kenter’in vefat haberinden sonra bir acı haber de İzmir’den geldi. 92 yaşındaki Jale Birsel, geçtiğimiz ay yakalandığı zatürreden kurtulamayarak hayata veda etti. Jale Birsel’in İzmir Çiğli’de bir bakımaevinde yaşama gözlerini yumduğu kaydedildi.

DEVLET TİYATROLARI'NDAN AÇIKLAMA

Jale Birsel'in vefat haberini duyuran Devlet Tiyatroları şu mesajı yayınladı; "Kurumumuz emekli oyuncularından ve Türk tiyatromuzun değerli ismi Jale Birsel'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum."

YILDIZ KENTER İLE AYNI SINIFTAYDI

Dün akşam yaşamını yitiren Yıldız Kenter ile konservatuvarda aynı sınıfta olan Jale Birsel’in 38 yıl evli kaldığı eşi Salah Birsel de 1999 yılında hayatını kaybetmişti.