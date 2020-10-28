Yıldız Çağrı Atiksoy'dan sevgilisi Berk Oktay'a: Biraz yanmamız gerekti ve biraz incinmemiz...

Merve Özbey'in evindeki doğum günü kutlamasında eski rol arkadaşı Berk Oktay'la yakınlaşan ve aşk yaşamaya başlayan Yıldız Çağrı Atiksoy, sosyal medya hesabından romantik bir paylaşımda bulundu. Bugün 38 yaşına basan Oktay'ın doğum gününü Instagram'dan paylaştığı bir kareyle kutlayan Atiksoy, fotoğrafa şu romantik sözleri not düştü:

"Merhaba en Sevgili!

Eve hoş geldin..

Biliyorum çok uzun sürdü.

Yüzyıl gibi...

Biraz yanmamız gerekti ve biraz incinmemiz...

Belki biraz eş zamanlı da olsa, ayrı büyümemiz ve ders almamız başka hayatların içinden geçerken.

Kıvrıla kıvrıla ve kıvranarak içinden geçtiğimiz yangınların, depremlerin..

Aslında hepsinin bizi bir araya getirmek için düzenlenmiş bir oyun olduğunu görebiliyor musun ?

Tanrı’nın eli

İlahi plan ne muhteşem çalıştı bizim için.

Bunu hissettin mi ?

Dünya’nın en tepesine çıkmış gibiyim ya da kutuplardan Dünya’ya bakar gibi.

Sadece SEVGİYİ görüyorum.

Seni bana getiren herkesi ve her anı kutsuyorum.

Eve hoş geldin en Sevgili ve eve hoş geldim.

Göğüs kafesine düştüğüm an ve alnının ortasında yazılmış ismin gücüyle;

SENİ ÇOK SEVİYORUM...

Nerede olursak olalım, biz hep evimizde olacağız.

Ve şölen gibi hayat tam orada ve göğüs kafesinin içinde.

Varlığımıza şükran doluyum ve sevgiyle doluyorum.

Her şeyin içinden geçiyorum ve her şey içimden geçiyor bir bir.

Kapıdan geçiyorum ve İlahi kapılardan..

Artık biliyorum.

İsmin gücüyle ruhuna değmesi için;

Sonsuzca verdiğin sevgiyi kalbime koyuyorum.

Merhaba ve eve hoş geldin En Sevgili..."