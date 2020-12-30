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  • Yılbaşı sürprizi ortaya çıktı! Demet Özdemir herkesi heyecanlandırdı
30 Aralık 2020 Çarşamba 17:39 | Son Güncelleme:

Yılbaşı sürprizi ortaya çıktı! Demet Özdemir herkesi heyecanlandırdı

Yılbaşı sürprizi ortaya çıktı! Demet Özdemir herkesi heyecanlandırdı

Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hayranlarını sevince boğdu. O Ses Yılbaşı Özel programında yer alacağını duyuran Özdemir, yeteneğini gösterecek.

TV8'de yayınlanan başrollerini İbrahim Çelikkol ile paylaşan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine hayat veren başarılı oyuncu Demet Özdemir, yılbaşı için büyük bir sürpriz yaptı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında yerini alan başarılı oyuncu Demet Özdemir, son pozu ile takipçilerini heyecanlandırdı. Demet Özdemir, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşım ile O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında yer alacağını duyurdu.

Oyuncunun aşağıdaki fotoğrafında çekimler için stüdyoya gittiği görülürken, tek başına mı çıkacak yoksa dizideki partneri İbrahim Çelikkol ile birlikte mi şarkı söyleyecekler merak konusu.

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