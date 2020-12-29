Yılan Hikayesi'nin Derya'sı Görkem Yeltan'a soygun şoku! Hırsıza korona isyanı

Yılan Hikayesi'nin Derya'sı Görkem Yeltan oyunculuğunun yanı sıra yazar kimliğiyle de biliniyor. Ünlü oyuncu ve yazar Görkem Yeltan, evine giren hırsıza sosyal medya hesabından isyan etti. Sokağa çıkma kısıtlamasında hırsızlık şoku yaşayan Yeltan, yaptığı paylaşımla evine giren hırsıza seslendi.



'NE HALT ETMEYE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA BURNUMUZUN DİBİNDE DOLANDINIZ?'

Görkem Yeltan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 'Sevgili hırsız, bilgisayarım eski, son dosyalarımın yedeği olmadığından önemli. Diğer çaldıkların da bizim için önemli de… Biz en yakınlarımızla görüşmüyor, virüsten bu kadar korkuyorken ne halt etmeye biz evdeyken ve sokağa çıkma yasağında burnumuzun dibinde dolandınız?'